Son dakika haber | Marmara Depremi'nde şehit olan polis memurunu meslektaşları unutmadı
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Son dakika haber | Marmara Depremi'nde şehit olan polis memurunu meslektaşları unutmadı

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde, görev yaptığı sırada şehit olan polis memuru Ali Öztürk için Amasya'nın Taşova ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

17.08.2020 19:20 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:25

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde, görev yaptığı sırada şehit olan polis memuru Ali Öztürk için Amasya'nın Taşova ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Gölcük ilçesinde deprem sırasında polis otosunun denize düşmesi sonucu bir meslektaşı ile birlikte şehit olan polis memuru Öztürk'ü meslektaşları, ilçeye bağlı Yerkozlu köyünde kabri başında andı.

Taşova Polis Merkezi Amiri Komiser Yardımcısı Salih Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 21 yıl önce şehit olan meslektaşlarını unutmadıklarını ve şehitlerin anılarını yaşatmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Şehidin ağabeyi Hasan Öztürk ise acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade ederek, "Kardeşimi kaybedeli 21 yıl oldu hiç unutmadık her daim hafızamızda. Allah ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama bizler ülke olarak böyle olağanüstü durumlarda kenetlendiğimizi, bir olduğumuzu her zaman görüyoruz.Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Bu acılı günümüzde bizleri yalnız bırakmayanlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Son dakika haber | Marmara Depremi'nde şehit olan polis memurunu meslektaşları unutmadı

Kaynak: AA

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