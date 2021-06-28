Son dakika haberi | MAHALLELİ KOKUYU ALDI; POLİS OPERASYON YAPTI; KAÇAK İÇKİ İMALATHANESİ ORTAYA ÇIKARILDI
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Son dakika haberi | MAHALLELİ KOKUYU ALDI; POLİS OPERASYON YAPTI; KAÇAK İÇKİ İMALATHANESİ ORTAYA ÇIKARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre AVCILAR'da bir binanın bodrum katından yayılan koku üzerine harekete geçen polis, kaçak içki imalathanesini ortaya çıkardı.

AVCILAR'da bir binanın bodrum katından yayılan koku üzerine harekete geçen polis, kaçak içki imalathanesini ortaya çıkardı. Gözaltına alınan Türkmenistan vatandaşı bir şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde oturanlar bir binadan yoğun içki kokusu geldiğini polise bildirdi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri bunun üzerine cumartesi akşam saatlerinde verilen adrese gitti. Yapılan denetimde bir binanın bodrum katından yoğun içki kokusu geldiği belirlenince savcılıktan izin istendi. Verilen izin üzerine bodrum katına giren ekipler bodrum katının kaçak içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi. İçeride satışa hazır 1 litrelik 16 içki şişesi, 161 içki şişesi kapağı, 82 bondrol kağıdı, 20 litrelik 14 boş alkol bidonu, 20 litrelik dolu alkol bidonu bulundu. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan kaçak içki üreten Türkmenistan vatandaşı 25 yaşındaki A.K. gözaltına alındı. Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son dakika haberi | MAHALLELİ KOKUYU ALDI; POLİS OPERASYON YAPTI; KAÇAK İÇKİ İMALATHANESİ ORTAYA ÇIKARILDI
Son dakika haberi | MAHALLELİ KOKUYU ALDI; POLİS OPERASYON YAPTI; KAÇAK İÇKİ İMALATHANESİ ORTAYA ÇIKARILDI
Son dakika haberi | MAHALLELİ KOKUYU ALDI; POLİS OPERASYON YAPTI; KAÇAK İÇKİ İMALATHANESİ ORTAYA ÇIKARILDI
Son dakika haberi | MAHALLELİ KOKUYU ALDI; POLİS OPERASYON YAPTI; KAÇAK İÇKİ İMALATHANESİ ORTAYA ÇIKARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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