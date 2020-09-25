Son dakika haber | Lübnan'da hükümet kurma çalışmalarına hız verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Lübnan'da hükümet kurma çalışmalarına hız verildi

25.09.2020 21:23 | Son Güncelleme: 25.09.2020 21:26
Son dakika haber | Lübnan'da hükümet kurma çalışmalarına hız verildi

Son dakika gündem haberine göre Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib, çalışmalarında geldiği aşamayı Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile paylaştı.

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib, çalışmalarında geldiği aşamayı Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile paylaştı.

Müslüman ve Hristiyan siyasi partilerin destekleriyle 31 Ağustos'ta hükümeti kurma görevi verilen Edib, görüşme çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hükümeti kurma süreciyle ilgili yarın saat 11.00'de yeniden Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çıkacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Edib'in Avn'la herhangi bir liste paylaşmadığı belirtildi.

Şiilerin "Maliye Bakanlığı ısrarı" nedeniyle hükümet kurulamıyor

Lübnan'da yeni hükümet, Şii siyasi grupların Maliye Bakanlığı'na kendilerinden bir ismin atanması yönündeki ısrarı nedeniyle kurulamıyor.

Ülkedeki Müslüman ve Hristiyan siyasi grupların destekleriyle hükümeti kurma görevini alan Edib, halkın beklentileri doğrultusunda teknokratlar hükümeti kuracağını vadetmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise 1 Eylül'deki Beyrut ziyareti sırasında Edib hükümetinin 15 gün içinde kurularak reformları hayata geçirmesi halinde ekim ayında Lübnan'a destek için uluslararası konferansa ev sahipliği yapacaklarını ifade etmişti.

Beyrut ziyaretini Lübnanlı siyasilere vaat ve yaptırım tehditleriyle sonlandıran Macron'un Edib hükümeti için dile getirdiği süre 15 Eylül'de dolmuştu.

Edib'in Saray ziyaretleri Hariri'nin adımından sonra geldi

Sünni Müstakbel Hareketi lideri ve eski Başbakan Saad el-Hariri, birkaç gün önce Şii grupların Maliye Bakanlığı konusundaki ısrarı nedeniyle tıkanan teknokratlar hükümeti sürecine ilişkin yazılı bir açıklama yayımlamıştı.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Edib'e yardım etme kararı aldığını belirten Hariri, "Çözüm yolu olarak Mustafa Edib, tıpkı diğer bakanlıklara belirleyeceği isimler gibi Maliye Bakanlığı'na da herhangi bir siyasi partiye aidiyeti olmayan Şii bir kişiyi seçsin." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Halife Hafter Angela Merkel Canan Kaftancıoğlu
Magazin Deniz Akkaya Aleyna Tilki Meryem Uzerli Seren Serengil
Spor Babel Arda Turan Eddie Newton Rıza Çalımbay Marcel Tisserand
Daha Fazla Tv Ekim Uefa Sabah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Lübnan'da hükümet kurma çalışmalarına hız verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 21:34:39. #1.14#
title