Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 138'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 138'e yükseldi

22.02.2021 20:10 | Son Güncelleme: 22.02.2021 20:15
Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 138'e yükseldi

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 118 bin 816 testte, 8 bin 104 vaka ile 623 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 78 kişi ile toplam can kaybı 28 bin 138'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 118 bin 816 testte 8 bin 104 vaka, 623 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 78 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 690 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 32 milyon 436 bin 998, toplam vaka sayısı 2 milyon 646 bin 526, toplam vefat sayısı 28 bin 138, toplam ağır hasta sayısı 1189, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 529 bin 450 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber:  ANKARA 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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