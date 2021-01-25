Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 210'e yükseldi
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Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 210'e yükseldi

25.01.2021 19:50 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:53
Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 25 bin 210'e yükseldi

Son dakika haberlerine göre 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 151 bin 109 testte, 5 bin 642 vaka ile 671 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 137 kişi ile toplam can kaybı 25 bin 210'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 151 bin 109 testten 5 bin 642 vaka, 671 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 137 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 682 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 28 milyon 648 bin 193, toplam vaka sayısı 2 milyon 435 bin 247, toplam vefat sayısı 25 bin 210, toplam ağır hasta sayısı 1808, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 314 bin 403 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,0, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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