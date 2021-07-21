Son dakika haber... İzmir'de ormanlık alanda yangın
Son dakika habere göre İzmir'de ormanlık alanda yangın İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sebebiyle alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'de ormanlık alanda yangın
İZMİR - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sebebiyle alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre yangın saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Yaka Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sebebiyle bölgeye ekipler sevk edilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter ve 15 arazöz alevlere müdahale ediyor.
Yangında yayılma olmadığı, alevlerin yerleşim yerlerine uzak olduğu bildirilirken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi