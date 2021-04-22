Son dakika haber... İsrail Savunma Bakanı, Suriye'den atılan füzeyi engelleme girişiminin başarısız olduğunu söyledi

Bir son dakika haberine göre İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Suriye'den sabah erken saatlerde atılan ve ülkenin güneyine düşen füzenin İsrail'e ait hava savunma sistemleri tarafından engellenme girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.