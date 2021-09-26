Son dakika haber: Husumetlisini misafirlik dönüşü öldüren zanlı tutuklandı

KARABAĞLAR, İZMİR (DHA) - Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA-İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, arkadaşlarına misafirliğe giden Serdar Maya'nın (29) sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldüğü cinayetin şüphelisi R.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 370 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarına misafirliğe giden Serdar Maya köpeğiyle evine döndüğü sırada bir araçtan tabancayla ateş açıldı. Serdar Maya, kanlar içerisinde yere yığılırken, ateş açan şüpheli kişi veya kişiler, olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların, durumu 112'ye bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Serdar Maya Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Maya, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Maya'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Maya'nın cenazesi toprağa verildi.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarından aldığı bilgiler ışığında şüphelinin beyaz ticari araçla olay yerinden kaçtığını tespit etti. Aracı tespit eden ekipler, şüphelinin de R.Y. olduğunu belirledi. Şüpheli, saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. R.Y. ile Maya'nın, olaydan kısa bir süre önce de alacak-verecek meselesi sebebiyle kavga ettikleri iddia edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen R.Y, tutuklanarak cezaevine gönderildi.