Son dakika haber: GÜNDEM / 7 Eylül 2020 Gelen son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Beştepe'deki tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/13.00/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisinin incir alım sezonu açılışına katılacak.

(Aydın/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının ağustos ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 1 Ocak 2017'de düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 60 sanığın İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Giresun'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Giresun) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu 2020-2021 Sezonu Yaz Semineri'nin açılış töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Türkiye Voleybol Federasyonu ile Misli.com arasında Sultanlar Ligi isim sponsorluğu anlaşmasının imza töreni TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'un eleme maçları Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- Avrupa 18 Yaş Altı Genç Erkekler Voleybol Şampiyonası İtalya'da sürüyor. Türkiye, 1. Grup'taki ikinci maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.

(Marsicovetere/18.00)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - "Okuryazarlık Seferberliği" ile 1 milyon 51 bin vatandaşa ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından 5 Şubat 2018'de başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında bugüne kadar 1 milyon 51 bin 636 kişi kurslara katıldı

Okuma yazma kurslarına katılanların yaklaşık yüzde 85'ini kadın, yüzde 15'ini ise erkekler oluşturdu

Seferberliğe en çok katılım İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep illerinden oldu

MEB Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük:

"Ülkemizdeki okuma yazma bilmeyen kadınlara ulaşma noktasında başarı oranımız gün geçtikçe artmaktadır. Kursiyerlerin yaklaşık yüzde 45'sini 23-44 yaş arası bireyler oluşturmaktadır"

(Selma Kasap/Ankara)

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "engelsiz mimari" için "Erişebilirlik Kılavuzu"

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk:

"Erişilebilirlik Yılında, mimari tasarımlar için Erişilebilirlik Kılavuzu yayımlayarak, kamu kurumları, belediyeler, akademisyenler, öğrenciler ve tasarımcı olarak çalışan mimar ve mühendislerin kullanımına sunduk"

"Erişilebilirlik Kılavuzu'nu yapılarda tasarımın ilk aşamasından son aşamasına kadar başvurulabilecek, açıklayıcı metinlerin yanı sıra mimari çizimlerin üç boyutlu görseller ile desteklendiği bir kaynak olarak planladık"

"Kılavuz, hem tasarımcı hem de uygulayıcılar açısından farkındalığı arttıracak. Aynı zamanda üniversitelerin teknik eğitim veren bölümleri için de kaynak yayın olarak kullanılabilecek"

(Burcu Çalık/Ankara)3- Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy: "12 kiliseyi restore ettik"

"Vakıfların kayda geçirilmiş sinagog, kilise, havra gibi bütün ibadet yerlerini ibadete açtık. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak gereken hassasiyeti gösteriyoruz"

(Mesut Varol/Van)

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Kaynak: AA