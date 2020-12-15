Son dakika haber | Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dağlık Karabağ sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması
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Son dakika haber | Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dağlık Karabağ sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

15.12.2020 21:51 | Son Güncelleme: 15.12.2020 21:54
Son dakika haber | Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dağlık Karabağ sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

Son dakika gündem haberi... Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'ın kendisine 9 Kasım'da Azerbaycan ile imzaladıkları ateşkes anlaşmasına uyulması gerektiğini söylediğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'ın kendisine 9 Kasım'da Azerbaycan ile imzaladıkları ateşkes anlaşmasına uyulması gerektiğini söylediğini belirtti.

Le Drian, Ulusal Meclis'te Dağlık Karabağ sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ermeni mevkidaşı ile geçen hafta Paris'te görüştüğünü anımsatan Le Drian, şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan, Fransa'nın ve Cumhurbaşkanının eylemleri nedeniyle bize teşekkür etti. 9 Kasım'da imzaladıkları ateşkes anlaşmasına uyulması gerektiğini söyledi. (Dağlık Karabağ bölgesinde) durumun istikrara kavuşması için katkıda bulunması ve Minsk Grubu eş başkanı kalması konularında Fransa'ya güvendiğini belirtti."

"Yabancı milislerin bölgeyi terk etmesi gerekiyor"

Azerbaycan'ın son günlerdeki "kışkırtıcı" açıklamalarının kabul edilemez olduğunu söyleyen Le Drian, Dağlık Karabağ bölgesinde yerlerinden edilmiş kişilerin evlerine dönebilmesi için çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Le Drian, "yabancı milislerin" bölgeyi terk etmesi gerektiğini ve bu konuda çalışma yaptıklarını ifade etti.

Noel öncesinde Ermenistan'a 2 yardım uçağının ulaşacağını dile getiren Le Drian, Minsk Grubu'nun temsilcilerinin görüşmelerde bulunmak üzere Ermenistan'da olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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