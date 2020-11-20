Bakan Elvan: Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları belirleme görevi Merkez Bankası'na ait
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Bakan Elvan: Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları belirleme görevi Merkez Bankası'na ait

20.11.2020 15:58 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:26
Bakan Elvan: Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları belirleme görevi Merkez Bankası'na ait

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Merkez Bankası'nın temel amacının, fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu belirterek, "Bu amaç doğrultusunda, fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankası'na aittir" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Merkez Bankası'nın temel amacının, fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu belirterek, "Bu amaç doğrultusunda, fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankası'na aittir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomi politikalarının temel amacının, toplumsal refahın artırılması olduğunu belirtti. Bakan Elvan, "Toplumsal refah artışı; istihdam artışı, adil gelir dağılımı ve sürdürülebilir büyümeyi içermektedir. Bunların ön koşulu da makroekonomik istikrardır. Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Bu amaç doğrultusunda, fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankasına aittir. Hiç şüphesiz, fiyat istikrarı, ekonomide öngörülebilirliği artırarak sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışına katkıda bulunmaktadır. Bu, hem ülkemizdeki hem de uluslararası deneyimlerin gösterdiği, genel kabul gören bir durumdur" dedi.

'KRİTİK ÖNEM ARZ ETMEKTE'Bakan Elvan, Merkez Bankası'nın dün net ve güçlü parasal sıkılaştırma yaparken, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırarak, ilerleyen dönemde sade para politikası çerçevesi benimseyeceğini ilan ettiğini belirtip, şunları kaydetti: "Merkez Bankası'nın parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı çalışması, diğer bir ifadeyle para politikası duruşunun finansal piyasalara ne ölçüde yansıdığı, Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı amacına ulaşabilmesi açısından kritik önem arz etmektedir. Bu nedenle, kredi ve mevduat piyasalarının rekabetçi bir yapıda işlemesi ve aracılık maliyetlerinin gözetilmesi önemli bir husustur. Bu çerçevede, aracılık maliyetlerinin düşürülmesini ve kredi ile mevduat piyasalarındaki fiyatlamaların serbest piyasa mekanizması içerisinde oluşmasını önemli bir husus olarak görüyoruz." 

'FİYAT İSTİKRARINI KALICI BİÇİMDE SAĞLAYACAK ŞEKİLDE OLUŞTURACAĞIZ'

Bakan Elvan, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için fiyat istikrarını da içeren makroekonomik istikrarın sağlanmasının önemli ön koşul olduğunu kaydederek, "Bu kapsamda, atılmakta olan para politikası adımlarını tamamlayıcı şekilde maliye politikaları, finansal sektör politikaları ve kamu finansmanına yönelik politikalarımızı makroekonomik istikrarı sürekli destekleyecek ve fiyat istikrarını kalıcı bir biçimde sağlayacak şekilde oluşturacağız. Başta finansal kurumlar olmak üzere ilgili tüm kurumların idari kapasitelerini güçlendirecek ve operasyonel yetkinliklerini artıracağız. Fiyat istikrarına odaklı para politikasının, kamu mali disiplini ile desteklenmesi ve kamu ücret ve fiyatlamalarının enflasyon hedefleri ile uyumlu olarak belirlenmesi, enflasyon beklentilerinin hedeflere hızla yakınsamasında kritik rol oynayacaktır. Bu amaçla, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yakın işbirliği içerisinde olacağız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Canlı

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