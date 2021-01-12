Kaynaşlı ilçesinde bazı binalar karantinaya alındı
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Kaynaşlı ilçesinde bazı binalar karantinaya alındı

12.01.2021 17:43 | Son Güncelleme: 12.01.2021 18:15

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeşiltepe köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hane bazında karantina uygulaması başlatıldı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeşiltepe köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hane bazında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaynaşlı Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kaymakam Fahri Onay başkanlığında, gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Toplantıda, Merkez Küme Evleri ile İstanbul Caddesi'nde tespit edilen bazı pozitif vakalar ile temaslılarıyla ilgili ikinci bir karara kadar hane karantinası uygulanması kararlaştırıldı.

Karantina süresi boyunca söz konusu hanelerin önünde 24 saat esasına göre jandarma ve emniyet ekiplerince düzenli kontrol yapılacak, filyasyon ekipleri pozitif vaka ve temaslıları sağlık yönünden takip edecek.

Hane karantinası uygulanan ailelerin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Ekiplerince karşılanacak.

Öte yandan jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışında önlem aldı.

Kaynaşlı ilçesinde bazı binalar karantinaya alındı
Kaynaşlı ilçesinde bazı binalar karantinaya alındı
Kaynaşlı ilçesinde bazı binalar karantinaya alındı
Kaynaşlı ilçesinde bazı binalar karantinaya alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Ataseven

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