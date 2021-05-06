Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya'da gösterileri takip ederken yaralanan AA muhabirleriyle görüştü
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Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya'da gösterileri takip ederken yaralanan AA muhabirleriyle görüştü

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya'da gösterileri takip ederken yaralanan AA muhabirleriyle görüştü
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'deki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde gösterileri takip ederken yaralanan AA muhabirleri Erbil Başay ve Cüneyt Karadağ'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'deki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde gösterileri takip ederken yaralanan AA muhabirleri Erbil Başay ve Cüneyt Karadağ'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Berlin'deki temaslarını sürdüren Çavuşoğlu kaldığı otelde AA muhabirleri Erbil Başay ve Cüneyt Karadağ'la görüştü.

Çavuşoğlu polisin Erbil Başay'a yumruk attığı görüntüleri izlediğini belirterek, "Çok geçmiş olsun. Bu tür şiddetin tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum." dedi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada, AA muhabirleri Erbil Başay ve Cüneyt Karadağ yaralanmıştı.

Neukölln ilçesinde 1 Mayıs'ta düzenlenen gösteride polis ile göstericiler arasında çatışma çıkmış ve polis, gösteriyi takip eden ve bir göstericinin gözaltına alınmasını görüntüleyen AA muhabiri Erbil Başay'a yumruk atmıştı.

Gösterileri takip eden AA muhabiri Cüneyt Karadağ da eylemcilerin attığı taşın ayağına isabet etmesi nedeniyle hafif yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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