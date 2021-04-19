Son dakika haber! Çad'da etnik gruplar arasında çıkan çatışmada ölü sayısı 100'e çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Çad'da etnik gruplar arasında çıkan çatışmada ölü sayısı 100'e çıktı

Son dakika haber! Çad'da etnik gruplar arasında çıkan çatışmada ölü sayısı 100'e çıktı
Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Çad'ın güneyinde etnik gruplar arasında çıkan çatışmada ölü sayısı 100'e yükseldi.

Çad'ın güneyinde etnik gruplar arasında çıkan çatışmada ölü sayısı 100'e yükseldi.

Çad İnsan Haklarının Korunması Sözleşmesi (CTTDH) adlı platformun yazılı açıklamasında, Salamat bölgesindeki Sihep ve Ambarit köylerinde bir tarafta Araplar, bir tarafta Dagal ve Kibet etnik grupları arasında geçen hafta patlak veren çatışmalarda 100 kişinin öldüğü belirtildi.

Ülkedeki İnsan Hakları Ulusal Komisyonu (CNDH), hükümeti Salamat bölgesinde acil durum ilan etmeye çağırarak halkın silahsızlandırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Salamat Valisi General Yambaye Massyra Abdel, geçen hafta, çatışmalar sırasında çok sayıda evin ateşe verildiğini, olaya son vermek ve sorumluları gözaltına almak amacıyla güvenlik güçlerinin bölgeye konuşlandığını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cansu Dere Demet Akalın Burak Sergen
Spor Ali Koç Mesut Özil Ryan Babel Fatih Terim Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Çad'da etnik gruplar arasında çıkan çatışmada ölü sayısı 100'e çıktı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 10:50:41. #1.16#

title