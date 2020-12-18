Son dakika haber | BURSA'DA ATATÜRK KENT ORMANI'NDAKİ AHIRLARDA YANGIN: 10 AT ÖLDÜ
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Son dakika haber | BURSA'DA ATATÜRK KENT ORMANI'NDAKİ AHIRLARDA YANGIN: 10 AT ÖLDÜ

18.12.2020 05:00 | Son Güncelleme: 18.12.2020 05:05
Son dakika haber | BURSA'DA ATATÜRK KENT ORMANI'NDAKİ AHIRLARDA YANGIN: 10 AT ÖLDÜ

Son dakika haberler: BURSA Atatürk Kent Ormanı'nda ahırlarda çıkan yangında 10 at öldü.

BURSA Atatürk Kent Ormanı'nda ahırlarda çıkan yangında 10 at öldü. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde bulunan Atatürk Kent Ormanı'ndaki ahırlarda saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ormanlık alandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin, Atatürk Kent Ormanı'nda bulunan ve içerisinde atların bulunduğu ahırdan yükseldiğini tespit eden ekipler, söndürme çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri, alevlerin çevrede bulunan kümeslere ve ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sonucu ahırlardaki 10 at telef olurken, ahırlar tamamen küle döndü. İtfaiye ve polis yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

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