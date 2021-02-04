Son dakika haber | Bingöl'de özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber | Bingöl'de özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

04.02.2021 19:27 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:30
Son dakika haber | Bingöl'de özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Bingöl'de özel harekat polislerinin de destek verdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bingöl'de özel harekat polislerinin de destek verdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen S.G'nin Mirzan Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda şüpheli gözaltına aldı.

Zanlının adresinde 35,26 gram esrar, 107,96 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu kullanım aparatı, ruhsatsız tabanca ve 16 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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