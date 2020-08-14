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Son dakika haber! Bayırköyspor, BAL'a yükseldi

Son dakika spor haberi... Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, TFF'nin amatör ligler için bir karara vardığını söyleyerek, "BAL takımları BAL'da kalmaya devam edecek, Bilecik 1. Amatör Lig liderini Bayırköyspor'un da direkt BAL'a çıkacak" dedi.

Son dakika haber! Bayırköyspor, BAL'a yükseldi
14.08.2020 12:08 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:26

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, TFF'nin amatör ligler için bir karara vardığını söyleyerek, "BAL takımları BAL'da kalmaya devam edecek, Bilecik 1. Amatör Lig liderini Bayırköyspor'un da direkt BAL'a çıkacak" dedi.

Tosun yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi TFF Yönetim Kurulumuz, 2019-2020 sezonunda Covid-19 nedeniyle maçları durdurulan Bölgesel Amatör Lig ile ilgili olarak 11 grubun birincisi ile grup birincileriyle 3 puan aralığında olan 9 takımın TFF 3. Ligine alınmasına karar vermiştir. BAL ile ilgili alınan diğer kararlar ise, 2019 - 2020 Sezonunda BAL'dan AFDK kararı ile bir alt lige düşürülen 4 takım hariç hiçbir takıma küme düşme uygulaması yapılmayacaktır. 2019-2020 sezonu BAL statüsündeki hükümlere uygun olarak BAL takımları ile baraj müsabakası oynama hakkı elde eden yerel lig takımları arasında baraj müsabakası oynamayacaktır. BAL takımları BAL'da kalmaya devam edecek, yerel lig takımları da direkt BAL'a çıkacaklardır. 81 ilimizdeki en üst yerel liglerden BAL'a yükselme ile ilgili olarak ligleri yarım kalan en üst yerel liglerle ilgili illerin statülerine göre belirlenen esaslar ve bu esaslar doğrultusunda yerel ligden BAL'a çıkacak takım sayıları ve takım isimleri bulunmaktadır. Buna göre ilimiz Bilecik 1. Amatör Lig lideri Bayırköyspor gelecek sezon BAL'da mücadele edecek. Bayırköyspor'a gelecek sezon BAL'da başarılar dilerim" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

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