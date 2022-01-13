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Son dakika haber | Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Son dakika haber | Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Balıkesir'de, FETÖ'nün "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, FETÖ'nün "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 16 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla şüphelileri gözaltına aldı.

16 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri

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