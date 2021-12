Son dakika haber... Bakan Pakdemirli: Mutlaka fiyatlarda önemli ölçüde düşüş olacağını düşünüyorum

Zonguldak'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çaycuma ilçesinde alt yapı çalışmaları devam eden Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemede bulundu. Bakan Pakdemirli, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Demir, çalışmaları Ağustos'ta başlayan 560 dönüm alandan oluşan sanayi bölgesinde her biri yaklaşık 25 bin metreden oluşacak 17 sera yapılacağını söyledi. Daha sonra Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret eden Bakan Pakdemirli, ardından AK Parti İl Teşkilatı'na geçti. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Pakdemirli, Türkiye'de çok ciddi muhalefet sıkıntısı yaşandığını söyledi. Muhalefetin AK Parti'nin başarısızlığına ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin başından gitmesine yönelik bir siyaset anlayışı içinde olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Her parti siyaset için var saygı var ama her partinin de mutlaka belli bir planı projesi olması lazım. Yani ben bugün muhalefetin yaptığını görüyorum da sürekli bir yalanın ipine sarılmak, sürekli yalan söyleyerek sürekli bizi kötüleyerek sürekli ülkenin kötülüğünü isteyerek yurt dışına bizi şikayet ederek siyasetlerini bir noktaya getirmek istiyorlar. Yapılması gereken tek şey, her parti iktidarda olsun muhalefette olsun vatandaşın ayağına gidecek, planını projesini anlatacak. Bizim eksiklerimiz varsa elbet eleştirecek ama çözüm önerilerini de ortaya koyması lazım. Maalesef bu konuda Türkiye'de çok ciddi bir muhalefet boşluğu var. Çok ciddi bir şekilde seviyesizlik var" dedi.

Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet