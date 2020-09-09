Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu, TEKNOFEST 2020'de yarışacak Tanyeli Roket Takımı'nı kabul etti
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Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu, TEKNOFEST 2020'de yarışacak Tanyeli Roket Takımı'nı kabul etti

Son dakika habere göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te 24-27 Eylül'de düzenlenecek TEKNOFEST 2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yarışacak Samsun Atakum Gençlik Merkezi üyesi Tanyeli Roket Takımı'nı kabul etti.

Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu, TEKNOFEST 2020'de yarışacak Tanyeli Roket Takımı'nı kabul etti
09.09.2020 10:59 | Son Güncelleme: 09.09.2020 11:28

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te 24-27 Eylül'de düzenlenecek TEKNOFEST 2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yarışacak Samsun Atakum Gençlik Merkezi üyesi Tanyeli Roket Takımı'nı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gençlik liderliğini Talha Dağ'ın yaptığı Atakum Gençlik Merkezi üyeleri Bakan Kasapoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Talha Dağ, TEKNOFEST 2020'de alçak irtifa (1500 metre) kategorisinde yarışacakları "Kirkor 2 Roketi"yle ilgili Bakan Kasapoğlu'na bilgi verdi. Tanyeli Roket Takımı üyeleri, Tuz Gölü Hisar Atış alanında gerçekleştirilen montaj fırlatma ve kurtarma tanımlı görev hedeflerini tamamladıklarını, roketi de başarılı bir şekilde kurtardıklarını anlattılar.

Bakan Kasapoğlu, çalışmalarından dolayı gençleri kutlayarak, "Hayallerinizi hiçbir zaman bırakmayın. Hayallerinizin peşinden koşun. Çalışmalarınızda başarısızlık yaşasanız da her zaman bildiğiniz yoldan ilerlemeye devam edin." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 24-27 Eylül'de gerçekleşecek TEKNOFEST 2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin roket yarışmasının sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

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Kaynak: AA

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