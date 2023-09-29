Tanyeli... AĞABEYİNİ DE KANSERDEN KAYBETTİ!

Pankreas kanseriyle mücadele eden bir dönemin ünlü oryantali Tanyeli, 54 yaşındaki abisini aynı hastalıktan kaybetti. Tanyeli, "Aylardır mücadele eden ve her yerini saran kanser... Ruhun özgürleşti" sözleriyle büyük acısını paylaştı.

Geçtiğimiz haziran ayında pankreas kanseri teşhisi konan ve tedavisi devam eden Tanyeli, abisinden gelen haberle sarsıldı. Ünlü ismin abisi, aylardır mücadele ettiği kansere yenik düştü.

"BİR MELEKTİ"

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, ölüm haberini Instagram hesabından paylaşıp, duygularını dile getirdi.

Kanser işte... Annemden sonra, 54 yaşında ağabeyimin de sebebi oldu. Aylardır mücadele eden ve her yerini saran kanser. Bugün ağabeyim de kansere yenik düştü, hakkın rahmetine kavuştu.

Bir melekti, iyi bir insandı, bir başka hikayeydi ağabeyim. Satırlara değil sayfalara sığmayan bir sürü acı deneyimle doluydu. Dünya günlüğü dersler sert, o ise çok naifti.

Çocukluğumda dayaklar deryasında bize siper olan canım kahramanım kara yağız ağabeyim. Ruhun özgürleşti. Mekanın cennet bahçeleri olsun. Allah'ımdan niyaz ederim, dualarım duyulsun. Seni çok seviyorum, hoşçakal ağabeyim.

"TÜMÖRÜMDE YÜZDE OTUZ KÜÇÜLME OLMUŞ

"Tanyeli, geçtiğimiz günlerde Etiler'deki bir AVM'de görüntülenmişti. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Tanyeli, "Doktorum tümörümde yüzde 30 küçülme olduğunu söyledi.

O da beni çok mutlu etti. Tedavi içi Küba'ya giderken Yıldız Tilbe maddi, manevi bana çok destek oldu. Ona da buradan çok teşekkür ederim" demişti.