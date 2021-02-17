Bakan Karaismailoğlu, Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Nabiyev ile görüştü

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev ile görüşmelerinde, ulaştırma ve haberleşme alanındaki ilişkileri ele alacaklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev ile görüşmelerinde, ulaştırma ve haberleşme alanındaki ilişkileri ele alacaklarını söyledi.

Karaismailoğlu, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, kısa süre önce atanan Nabiyev'i yeni görevi dolayısıyla tebrik etti ve başarılar diledi.

İki halk arasındaki dostluk ve kardeşliğin temelinin ortak atalara ve kültüre, kader birliğine dayandığını dile getiren Karaismailoğlu, "Azerbaycan halkının tarih boyunca Türk halkına verdiği desteği her daim kalbimizin en derinliklerinde muhafaza etmekteyiz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, ülkelerin ekonomik ve coğrafi özellikleri itibarıyla hem bölgeleri hem de birbirleri için taşıdığı önemin açık olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Değerli mevkidaşımla görüşmemizde, tüm dünyaya örnek teşkil eden yakın dostluğumuz çerçevesinde, ulaştırma ve haberleşme alanındaki ilişkilerimizi ele alacağız. Ayrıca 18-21 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay ile Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ali Esedov'un eş başkanlıklarında ülkemizde gerçekleştirilecek Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı marjında Ar-Ge Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalayacağız."

Nabiyev'in bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığını ziyaret edeceğini dile getiren Karaismailoğlu, görüşmelerin ülkeler açısından hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey