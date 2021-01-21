Son dakika haber: Bağdat'ın merkezinde patlama meydana geldi

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde intihar eylemi sebebiyle meydana gelen patlamada 32 kişi öldü, 110 kişi yaralandı.

Irak hükümetine bağlı Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde Tayaran Meydanı'nda intihar saldırısı neticesinde patlama yaşandı.

Iraklı yetkililer, daha sonraki açıklamalarında aynı meydanda iki patlama meydana geldiğini bildirdi.

Patlamalarda şimdiye kadar 32 kişinin öldüğü, 110 kişinin yaralandığını öğrenildi.

Eylemi henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp