Son dakika haber: Bağdat'ın merkezinde patlama meydana geldi
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Son dakika haber: Bağdat'ın merkezinde patlama meydana geldi

21.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:34

Son dakika haberleri: Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde intihar eylemi sebebiyle meydana gelen patlamada 32 kişi öldü, 110 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde intihar eylemi sebebiyle meydana gelen patlamada 32 kişi öldü, 110 kişi yaralandı.

Irak hükümetine bağlı Bağdat Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde Tayaran Meydanı'nda intihar saldırısı neticesinde patlama yaşandı.

Iraklı yetkililer, daha sonraki açıklamalarında aynı meydanda iki patlama meydana geldiğini bildirdi.

Patlamalarda şimdiye kadar 32 kişinin öldüğü, 110 kişinin yaralandığını öğrenildi.

Eylemi henüz üstlenen olmadı.

Son dakika haber: Bağdat'ın merkezinde patlama meydana geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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