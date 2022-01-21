Son dakika haber! Ankara'da Doktor Ertan İskender'i elinden ve belinden bıçaklayan Bayram Nargüner, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Ankara'da Doktor Ertan İskender'i elinden ve belinden bıçaklayan Bayram Nargüner, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye...

Son dakika haber! Ankara'da Doktor Ertan İskender'i elinden ve belinden bıçaklayan Bayram Nargüner, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Ankara'da Doktor Ertan İskender'i elinden ve belinden bıçaklayan Bayram Nargüner, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da Doktor Ertan İskender'i elinden ve belinden bıçaklayan Bayram Nargüner, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İskender, Ankara, Bayram, Kamu, 3. Sayfa, Haber

title