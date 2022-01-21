Son dakika haber! Ankara'da Doktor Ertan İskender'i elinden ve belinden bıçaklayan Bayram Nargüner, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye...

Son dakika haberine göre Ankara'da Doktor Ertan İskender'i elinden ve belinden bıçaklayan Bayram Nargüner, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.