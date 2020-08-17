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Son dakika haber | Akhisarspor'a 1.1 milyon Euro lazım

Gelen son dakika haberine göre TFF 1. Lig'de Play-Off'ta elenip, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezonu tescil etmesiyle koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle Süper Lig'e alınma umutlarını kaybeden Akhisarspor'da Başkan Fatih Karabulut, FIFA kanalıyla geçen aralık ayında gelen transfer yasağını kaldırmak için 1.

Son dakika haber | Akhisarspor'a 1.1 milyon Euro lazım
17.08.2020 14:14 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:36

TFF 1. Lig'de Play-Off'ta elenip, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sezonu tescil etmesiyle koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle Süper Lig'e alınma umutlarını kaybeden Akhisarspor'da Başkan Fatih Karabulut, FIFA kanalıyla geçen aralık ayında gelen transfer yasağını kaldırmak için 1.1 milyon Euro ödemeleri gerektiğini söyledi. Eski futbolcularından 2017'de yalnız 7 maçta forma giyen Emnes'e kesinleşmiş 970 bin Euro, Bokila'ya 46 bin Euro, Henrique'ye ise 90 bin Euro borcu bulunan yeşil-siyahlılarda Başkan Karabulut, "Şu an liglerle ilgili belirsizlik nedeniyle adım atamıyoruz. Duruma göre transferi değerlendireceğiz. Belki de yasağı kaldırmayacağız" dedi. İç transferde takımdan ayrılan Erhan, Ergin ve Muhammet Reis dışındaki futbolcuların sözleşmesinin sürdüğü Akhisar'da eski futbolculardan Grbic'in 650 bin Euro, Dany'nin 500 bin Euro alacak talebiyle yaptıkları şikayet FIFA'da görüşülüyor. Josue'nin de kulüpten alacak talebi var.

TAHKİM KURULU'NA İTİRAZAkhisarspor, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'den 18 kulüple birlikte Futbol Federasyonu'nun tescil kararıyla ilgili Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu. Alt liglerde Play-Off oynayan kulüpler, koronavirüs pandemisi nedeniyle tek sezonluğuna küme düşmeyi kaldırıp ligleri bu şekilde tescil eden TFF'den üst liglere alınmayı talep ediyor.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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