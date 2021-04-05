Son dakika haber! ABD "küresel minimum kurumlar vergisi" önerecek
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Son dakika haber! ABD "küresel minimum kurumlar vergisi" önerecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber! ABD 'küresel minimum kurumlar vergisi' önerecek

Gelen son dakika haberlerine göre ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, şirketlerin "vergi cennetleri" olarak bilinen merkezlere taşınmalarının önüne geçebilmek için, küresel düzeyde bir "minimum kurumlar vergisi" oranı önermeyi planlıyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, şirketlerin "vergi cennetleri" olarak bilinen merkezlere taşınmalarının önüne geçebilmek için, küresel düzeyde bir "minimum kurumlar vergisi" oranı önermeyi planlıyor.

ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre Yellen, yakın zamanda yapacağı açıklamada, genel olarak yapılan vergi artışlarının, hükümetlerin yapacakları yatırımların yanında, krizlerden çıkışlarda gerekli finansmanı sağlamak gibi amaçlarla yapıldığına dikkat çekecek ve ayrıca kamunun finansmanına tüm vatandaşların eşit biçimde katılmalarının sağlanması gerektiğini vurgulayacak.

Habere göre Yellen ayrıca, "G20 ülkeleriyle birlikte, vergi oranlarının dibe doğru gidişini durdurabilecek küresel bir asgari kurumlar vergisi oranını kabul etmek için çalışıyoruz" diyecek.Axios'un haberine göre, Yellen yapacağı söz konusu konuşma ile, ABD Başkanı Joe Biden'in 2.0 trilyon dolarlık altyapı planını finanse etmek için kurumlar vergilerini kullanma planına desteği artırma amacıyla yapacak.Biden Cuma günü yaptığı açıklamada, "vergileri artırmanın ABD ekonomisini yavaşlatmayacağını" savunmuştu. Yönetiminin kurumlar vergisini artırmadaki tek amacının, ABD'deki kurumların da vergilerde "adil paylarını" ödemelerini sağlamak olduğunu belirterek, önerdiği yeni kurumlar vergisi politikasının "ekonomiyi daha iyi işler duruma getireceğini ve daha fazla enerji yaratacağını" sözlerine ekledi.

Buna göre, Biden yönetiminin kurumlar vergisi oranını yüzde 21'den yüzde 28'e yükseltmeyi ve yabancı iştiraklerden elde edilen karlara küresel bir asgari vergi koymayı planlıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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