Son dakika haber: 15 Temmuz şehitleri anısına yapılan hat sanatı Dijital Gösterim Merkezi'nde sahneleniyor Son dakika güncel haberine göre Suriyeli hat sanatçısı Shady Eid tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanların isimlerinin Divan-ı Hat sanatıyla yazıldığı Türkiye haritası, Bursa'daki Dijital Gösterim Merkezi'nde ziyaretçileri bekliyor.

Suriyeli hat sanatçısı Shady Eid tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanların isimlerinin Divan-ı Hat sanatıyla yazıldığı Türkiye haritası, Bursa'daki Dijital Gösterim Merkezi'nde ziyaretçileri bekliyor.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "15 Temmuz Milletin Zaferi" temasıyla geçen hafta açılan Dijital Gösterim Merkezi'nde, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadele ve kazanılan zafer, dijital ortamda sergileniyor.

Bursa Millet Bahçesi'ndeki Dijital Gösterim Merkezi'nde, milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginlikler yeni iletişim ve gösterim teknikleri kullanılarak vatandaşların erişimine sunuluyor.

Bu kapsamda, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan kalkışmayı akamete uğratarak canlarını feda eden 251 şehidin isimlerini ve anılarını yaşatmak için Suriyeli hat sanatçısı Shady Eid tarafından yapılan eser, Dijital Gösterim Merkezi'nde sergilenmeye başladı.

Kenarları 30 santimetre uzunluğunda 286 adet tuvalin bir araya getirilerek 780 santimetre genişliğinde ve 330 santimetre yüksekliğindeki dev bir Türkiye haritası, sinevizyon eşliğinde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. 251 şehidin isminin ayrı ayrı tuvallerde Divan-ı Hat sanatıyla ve kaligrafik olarak yazıldığı eserin ortasında bulunan Türk bayrağında ise "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet" yazıyor.

Türk bayrağını tutan elin üzerine "Milli İrade" ve bayrağın üzerindeki kısıma "La Galibe İllallah" nakşedilen eserin değişik yerlerinde ise yine hat sanatıyla "Ya Allah Bismillah Allahu Ekber" yazıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Dijital Gösterim Merkezi'nde her ay farklı bir tema ve konsept geliştirileceğini belirterek, "Eser çarşamba gününe kadar merkezde sergilenecek. Vatandaşlarımız her gün 12.00 ile 20.00 saatleri arasında ücretsiz bir şekilde merkezimizi ziyaret edip bu eseri ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında milletin verdiği mücadele ve kazanılan zafere ilişkin önemli anları dijital ortamda izleyebilir." dedi.

Dijital Gösterim Merkezi

Merkezde, 15 Temmuz gecesi neler yaşandığı ve milli iradenin hain darbe girişimine karşı nasıl bir direniş gösterdiğini anlatan üç boyutlu bir gösterim tecrübe ediliyor.

Dijital Gösterim Merkezi'nde ziyaretçiler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gereken tedbirler alınarak ağırlanıyor. Fuaye alanında gösterim merkezi hakkında bilgi alan ziyaretçiler, aynı zamanda üç boyutlu hologram gösterimini seyredebilecek.

Görme engelli vatandaşlar için "görme engelli yolu" bulunan merkezde, işitme engelli vatandaşlar için ise işaret diliyle anlatım imkanı yer alıyor.

Kaynak: AA