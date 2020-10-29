Son dakika gündem: Yemen hükümetinden İngiltere Büyükelçisi'nin "savaşı bitirmek için ciddi çalışma" çağrısına tepki
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Son dakika gündem: Yemen hükümetinden İngiltere Büyükelçisi'nin "savaşı bitirmek için ciddi çalışma" çağrısına tepki

29.10.2020 23:03 | Son Güncelleme: 29.10.2020 23:06
Son dakika gündem: Yemen hükümetinden İngiltere Büyükelçisi'nin

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yemen hükümeti, İngiltere'nin savaşı bitirmek için taraflara ciddi şekilde çalışmaları çağrısına tepki gösterdi.

Yemen hükümeti, İngiltere'nin savaşı bitirmek için taraflara ciddi şekilde çalışmaları çağrısına tepki gösterdi.

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hardami, İngiltere Büyükelçisi Michael Aron'un sosyal medyada üzerinden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur el-Hadi ve Husilere savaşı bitirmek için ciddi ve hızlı şekilde çalışmaları yönünde yaptığı çağrıya cevap verdi.

Hadrami sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halkımızla ilgileniyoruz ve acılarını hafifletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in çabalarının başarıya ulaşmasını istediklerine dikkati çeken Hadrami, hükümetin Yemen'de barışı gerçekleştirme konusunda uluslararası dostların ve ortakların istekliliğini takdir ettiğini aktardı.

BM, Yemen'de çatışmaların durması ve tarafların müzakere masasına oturması için uzun süredir çalışmalar yürütse de bu konuda henüz ciddi bir adım atılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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