Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Nevşehir'de incelemede bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Nevşehir'de incelemede bulundu

02.01.2021 16:39 | Son Güncelleme: 02.01.2021 16:39
Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Nevşehir'de incelemede bulundu

Son dakika gelişmesine göre Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Nevşehir'deki tarihi ve turistik mekanlarda incelemede bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Nevşehir'deki tarihi ve turistik mekanlarda incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yavuz, kent merkezindeki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir ile restorasyonu devam eden Meryem Ana Kilisesi'ni gezdi.

Kayaşehir ziyaretinde Yavuz'a bilgi aktaran Belediye Başkanı Rasim Arı, 6. yüzyıldan bugüne yaşam izlerinin bulunduğu yerleşim alanında odalar, ticarethane, manastır, tünel, bezirhane ve kilisenin yer aldığını belirtti.

Arı, Kayaşehir'in yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördüğünü ifade etti.

Yavuz, daha sonra Kahveci Dağı eteklerinde bulunan Meryem Ana Kilisesi'ndeki restorasyon çalışmalarını yerinde gözlemledi.

İncelemelerinde Yavuz'a, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Serdar Ortaç Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Arda Kardeşler Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Çocuk Yılbaşı Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Nevşehir'de incelemede bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 16:42:31. #1.15#
title