Son dakika gündem: Kazada yaralanan Azra Nur'un, hayati tehlikesi var
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Son dakika gündem: Kazada yaralanan Azra Nur'un, hayati tehlikesi var

Son dakika gündem: Kazada yaralanan Azra Nur'un, hayati tehlikesi var
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre SİVAS'ta, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Azra Nur Mübeyra Kaplan'ın (15) hastanedeki tedavisi sürüyor.

SİVAS'ta, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Azra Nur Mübeyra Kaplan'ın (15) hastanedeki tedavisi sürüyor. 

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Kayseri Caddesi'nde meydana geldi. Fransa'dan tatil için ailesiyle birlikte kente gelen Azra Nur Mübeyra Kaplan ve kardeşi Aleyna Kaplan, cadde üzerinde bulunan su parkında vakit geçirdikten sonra eve gitmek üzere tesisten ayrıldı. İddiaya göre, bu sırada yolun karşısına geçip kendilerini bekleyen Fransa plakalı cipe binmek isterken aniden kontrolsüz bir şekilde yola çıkan Azra Nur Mübeyra Kaplan'a, Murat Türkyılmaz yönetimindeki 58 NE 769 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada ağır yaralanan Azra Nur Mübeyra Kaplan, ihbar üzerine bölgeye çağırılan ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Acil servisteki ilk müdahale sonrası, beyin cerrahi servisine kaldırılan Kaplan'ın tedavisi devam ediliyor. Bacaklarında kırık bulunan ve kafasında hasar oluşan Kaplan'ın hayati tehlikesi sürüyor. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Murat Türkyılmaz'ın ise polisteki işlemleri devam ediyor.


Son dakika gündem: Kazada yaralanan Azra Nur'un, hayati tehlikesi var
Son dakika gündem: Kazada yaralanan Azra Nur'un, hayati tehlikesi var
Son dakika gündem: Kazada yaralanan Azra Nur'un, hayati tehlikesi var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı

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