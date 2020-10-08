Evde çıkan yangın hasara neden oldu

Kayseri'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde bulunan müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin