Evde çıkan yangın hasara neden oldu
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Evde çıkan yangın hasara neden oldu

08.10.2020 20:35 | Son Güncelleme: 08.10.2020 20:59

Kayseri'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde bulunan müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

Evde çıkan yangın hasara neden oldu
Evde çıkan yangın hasara neden oldu
Evde çıkan yangın hasara neden oldu
Evde çıkan yangın hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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