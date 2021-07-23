Son dakika gündem: Kamyonette çıkan yangında 6 yaşındaki Cesur öldü (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Kamyonette çıkan yangında 6 yaşındaki Cesur öldü (2)

Son dakika gündem: Kamyonette çıkan yangında 6 yaşındaki Cesur öldü (2)
Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru Naneci - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ÇEŞME'DEN GÜNÜBİRLİK TATİLDEN DÖNÜYORLARDIİzmir'in Narlıdere ilçesinde, 6 yaşındaki Cesur Tayyar'ın öldüğü seyir halindeki kamyonette çıkan yangında, yaralı kurtarılanların ablası Cennet Tayyar (10) ile kuzenleri Ceylan Gümüşsoy (8) ve Emir Gümüşsoy (4) olduğu belirtildi.

ÇEŞME'DEN GÜNÜBİRLİK TATİLDEN DÖNÜYORLARDI

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, 6 yaşındaki Cesur Tayyar'ın öldüğü seyir halindeki kamyonette çıkan yangında, yaralı kurtarılanların ablası Cennet Tayyar (10) ile kuzenleri Ceylan Gümüşsoy (8) ve Emir Gümüşsoy (4) olduğu belirtildi. Yaralı 3 çocuktan Emir Gümüşsoy, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Cennet Tayyar ve Ceylan Gümüşsoy ise İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Emir Gümüşsoy yapılan müdahalenin ardından taburcu edilirken, vücudunda yanıklar bulunan Ceylan Gümüş ile Cennet Tayyar'ın tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Kamyoneti ölen Cesur Tayyar'ın dayısı Günay Gümüşsoy'un kullandığı, araçtakilerin Çeşme'deki günübirlik tatilinden ardından Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'ndeki evlerine dönmek için yola çıktıkları belirtildi. Kamyonette Gümüşsoy kardeşlerin babaları Cengiz Gümüşsoy ile yaşamını yitiren küçük Cesur'un annesi Ceylan Tayyar'ın da bulunduğu bildirildi.CESUR'A ULAŞAMADAN ALEVLER BÜYÜMÜŞKamyonetin kasasında yolculuk yapan ve olay anında uyuduğu belirlenen Cengiz Gümüşsoy'un son anda yangını fark edip, çocukları tek tek kucaklayarak indirdiği, ancak alevlerin büyüyünce yeğeni Cesur Tayyar'a ulaşamadığı ifade edildi.Bu arada, yangının çıkış nedeni araştırılırken, yaşamını yitiren küçük Cesur'un İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin sürdüğü bildirildi.

Eda Ebru NANECİ/İZMİR,


Son dakika gündem: Kamyonette çıkan yangında 6 yaşındaki Cesur öldü (2)
Son dakika gündem: Kamyonette çıkan yangında 6 yaşındaki Cesur öldü (2)
Son dakika gündem: Kamyonette çıkan yangında 6 yaşındaki Cesur öldü (2)
Son dakika gündem: Kamyonette çıkan yangında 6 yaşındaki Cesur öldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru Naneci

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 75,12, Ankara'da 57,95, İzmir'de 24,46 oldu.
İzmir açıklarında yarım saat arayla 2 deprem meydana geldi
İzmir açıklarında yarım saat arayla 2 deprem meydana geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ersin Tatar Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buse Varol Seda Sayan Neslihan Atagül Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Arda Turan Aytaç Kara Gökhan Gönül Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Kamyonette çıkan yangında 6 yaşındaki Cesur öldü (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 15:20:19. #1.15#

title