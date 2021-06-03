Son dakika gündem: Evinde rahatsızlandı, hastanede öldü; kolonya içtiği öne sürüldü
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Son dakika gündem: Evinde rahatsızlandı, hastanede öldü; kolonya içtiği öne sürüldü

Son dakika gündem: Evinde rahatsızlandı, hastanede öldü; kolonya içtiği öne sürüldü
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, evinde fenalaşınca hastaneye kaldırılan Bahalettin M. (66) yaşamını yitirdi.

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, evinde fenalaşınca hastaneye kaldırılan Bahalettin M. (66) yaşamını yitirdi. Bahalettin M.'nin kolonya içtikten sonra rahatsızlandığı iddia edildi.

Sultanhisar ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'ndeki evinde Bahalettin M., fenalaşması sonrası hastaneye kaldırıldı. Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bahallettin M., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bahalettin M.'nin öldüğünü duyarak, hastaneye gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kolonya içtiği öne sürülen Bahalettin M.'nin ölüm nedeninin otopsi sonucu netleşeceği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Sultanhisaraydın
Son dakika gündem: Evinde rahatsızlandı, hastanede öldü; kolonya içtiği öne sürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

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