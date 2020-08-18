Son dakika gündem: Derebucak Kaymakam Vekili Selçuk göreve başladı Son dakika haberleri: Konya'nın Derebucak ilçesine atanan Kaymakam Vekili Hamza Selçuk göreve başladı.

Konya'nın Derebucak ilçesine atanan Kaymakam Vekili Hamza Selçuk göreve başladı.

İçişleri Bakanlığı onayı ile Derebucak Kaymakam Vekili olarak görevlendirildikten sonra ilçede mesaisine başlayan Selçuk, makamında "hayırlı olsun" ziyaretlerini kabul etmeye başladı.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa ve AK Parti İlçe Başkanı Adem Sütçü de göreve başlayan Selçuk'u makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Kaymakam Vekili Selçuk da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA