Son dakika gündem: Çankırı'da yeni tip koronavirüs tedbirleri
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Son dakika gündem: Çankırı'da yeni tip koronavirüs tedbirleri

Son dakika gündem haberine göre Çankırı'da, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirlerin alındığı bildirildi.

Son dakika gündem: Çankırı'da yeni tip koronavirüs tedbirleri
15.09.2020 19:27 | Son Güncelleme: 15.09.2020 19:30

Çankırı'da, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirlerin alındığı bildirildi.

Vali Abdullah Ayaz, İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ayaz, açıklamasında, "65 yaş üzeri büyüklerimizin 11.00 ve 15.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarına izin verilecektir. Maske kullanımını aksattığı için pazar yerleri içinde sigara içilmesi yasaklanmıştır." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: AA

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