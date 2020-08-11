Son dakika güncel: Sakarya'da orman yangını çıktı Son dakika güncel haberi: Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Helikopter ve arazözlerin de gönderildiği bölgede yangının yerleşim birimlerine sıçramasını önlemek için çalışma yürütülüyor.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, AA muhabirine, ormanlık alanda çıkan yangının rüzgarın da etkisiyle büyüdüğünü söyledi.

Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirten Pilavcı, bölgeye helikopterin gelmesini beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA