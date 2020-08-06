Son dakika güncel: Hakkari'de Kovid-19 denetimleri
Bir son dakika haberine göre Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu.
06.08.2020 16:16 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:09
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu.
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Kaynak: AA