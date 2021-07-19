Son dakika: Gokart kazasında İranlı kadın hastanelik oldu

Son dakika haberleri... Samsun'da gokartın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada İran uyruklu kadın yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da gokartın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada İran uyruklu kadın yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Batıpark'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İran uyruklu Masoumeh Hosseın Pour Papkı (30) adlı kadının idaresindeki gokart devrildi. Kazada yaralanan kadın, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı