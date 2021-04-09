Fransa'da PKK sempatizanları Türk derneğine saldırdı
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Fransa'da PKK sempatizanları Türk derneğine saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'nın Marignane kentinde yer alan bir Türk derneğine, terör örgütü PKK sempatizanları tarafından saldırı düzenlendi.

Fransa'nın Marignane kentinde yer alan bir Türk derneğine, terör örgütü PKK sempatizanları tarafından saldırı düzenlendi. Lyon, Paris ve Strazburg kentlerindeki saldırılardan sonra Marignane saldırısı, PKK sempatizanlarının bir haftada 4. saldırısı oldu.

Fransa'nın Bouches-du-Rhöne bölgesinde yer alan Marignane'de, terör örgütü PKK sempatizanları bir Türk derneğine saldırı düzenledi. Yüzleri kapalı yaklaşık 40 kişilik bir gruptan oluşan terör destekçileri, ellerinde taşıdıkları sopalarla dernek lokalinin camlarını kırarak, içeri meşaleler ve çevrede buldukları yabancı maddeleri fırlattı. Derneğe düzenledikleri saldırının ardından PKK sloganları atarak grup halinde Marignane sokaklarında terör estiren PKK sempatizanları, sokakta bulunan vatandaşların da üzerine yürüdü. Düzenlenen saldırıda yaşanan tahribatın maddi boyutu ve yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. Çocuk ve ailelerin gözü önünde derneğe saldıran terör sempatizanlarının saldırı anı ise çevredekiler tarafından anbean kaydedilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Öte yandan son bir haftada içinde Lyon, ardından Paris ve Strazburg kentlerindeki saldırılardan sonra Marignane saldırısı, PKK sempatizanlarının bir haftada 4. saldırısı oldu. PKK yandaşları, geçtiğimiz pazar günü Lyon'da düzenledikleri gösteri sırasında Türk restoranlarına saldırmıştı. - MARSİLYA

Fransa'da PKK sempatizanları Türk derneğine saldırdı
Fransa'da PKK sempatizanları Türk derneğine saldırdı
Fransa'da PKK sempatizanları Türk derneğine saldırdı
Fransa'da PKK sempatizanları Türk derneğine saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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