Son Dakika: Ergani'de belediye ekipleri 56 metruk binayı yıktı Son dakika haberleri: Ergani'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında metruk binaların yıkımına başlandı.

Ergani'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında metruk binaların yıkımına başlandı.

Ergani Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde güvenliği tehdit eden ve tehlike arz eden metruk binaları yıkmaya başladı.

Vatandaşların şikayetleri doğrultusunda önceden belirlenen ve uyuşturucu madde kullanıcılarının mekanı haline gelmiş, ilçe merkezinde tehlike arz eden 56 metruk evlerin yıkımı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA