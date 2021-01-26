Son dakika! Eğlence merkezine operasyonda, 11 kişiye 34 bin 650 lira ceza
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Son dakika! Eğlence merkezine operasyonda, 11 kişiye 34 bin 650 lira ceza

26.01.2021 10:51 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:55
Son dakika! Eğlence merkezine operasyonda, 11 kişiye 34 bin 650 lira ceza

Son dakika haber: ANTALYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olan eğlence merkezine polis operasyon düzenledi.

ANTALYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olan eğlence merkezine polis operasyon düzenledi. İçeride bulunan 11 kişiye 34 bin 650 lira para cezası kesildi. Ayrıca iş yeri sahibi V.D halkında adli işlem başlatıldı.

Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin açık olduğu ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün gece operasyon düzenledi. Operasyonda, müşteri kabulü yaptığı belirlenen işletme, polis tarafından mühürlendi. Eğlence mekanında bulunan 11 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 34 bin 650 lira idari para cezası kesildi. İşletme sahibi V.D. hakkında da adli işlem başlatıldı.


Son dakika! Eğlence merkezine operasyonda, 11 kişiye 34 bin 650 lira ceza
Son dakika! Eğlence merkezine operasyonda, 11 kişiye 34 bin 650 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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