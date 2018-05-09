Dolardaki Tarihi Zirvenin Ardından Erdoğan, Külliye'de Ekonomi Kurmaylarını Topluyor

Doların 4,37 lirayı görmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de ekonomi kurmaylarını topluyor. Saat 14.00'da başlayacak toplantıda dövizde yaşanan dalgalanmalar, İmar Barışı ve emeklilere verilecek ikramiyelerle ilgili konular görüşülecek.

MERKEZ BANKASININ HAMLESİ DE GECİKMEDİ

Merkez Bankası, günlük olarak düzenlenen türk lirası depoları karşılığı döviz depoları ihale tutarını 1,25 milyar ABD dolarından 1,5 milyar ABD dolarına yükseltti. TCMB tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre halihazırda en fazla 6,25 milyar ABD doları olan söz konusu ihalelerin toplam bakiyesi 7,5 milyar ABD dolarına ulaşabilecek. Ayrıca kararda 2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim de güncellendi.

TRUMP'IN İRAN KARARI PİYASALARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Dolardaki yükselişte Trump'ın İran kararının yanı sıra ABD'deki faiz oranlarındaki artışın doları destekleyeceği beklentileri ile dolar endeksindeki hareketlilik de etkili oluyor.

Dolardaki değer kazancı ile birlikte gelişmekte olan ülke piyasalarından fon çıkışları yaşanmasıyla tüm gelişmekte olan ülkeler satış baskısı altında kalırken; TL ve ruble dolar karşısında en çok değer kaybı yaşayan iki para birimi konumunda.

ALTIN DA REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Altının gram fiyatı, günün ilk saatlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 184,2 lirayı görmesinin ardından 183,4 lira seviyesinde dengelendi.