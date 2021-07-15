Son Dakika | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 Temmuz şehitlerinin kahramanlığını dünyaya anlattı
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Son Dakika | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 Temmuz şehitlerinin kahramanlığını dünyaya anlattı

Son Dakika | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 Temmuz şehitlerinin kahramanlığını dünyaya anlattı
Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda canlı yayımlanan programla 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların hikayelerini İngilizce olarak dünya kamuoyuna duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda canlı yayımlanan programla 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların hikayelerini İngilizce olarak dünya kamuoyuna duyurdu.

15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın yanında kurulan platformda, 15 Temmuz'un 5. yılında düzenlenen anma programı kapsamında 251 şehit tek tek anılarak ortaya koydukları kahramanlık, İngilizce görsel bir sunum eşliğinde anlatıldı.

Programla 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin canı pahasına verdiği mücadeleyle kazandığı demokrasi zaferine uluslararası kamuoyunun dikkatinin çekilmesi amaçlandı.

Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlandı.

Son Dakika | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 Temmuz şehitlerinin kahramanlığını dünyaya anlattı
Son Dakika | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 Temmuz şehitlerinin kahramanlığını dünyaya anlattı
Son Dakika | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 Temmuz şehitlerinin kahramanlığını dünyaya anlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer

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Son Dakika | Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 Temmuz şehitlerinin kahramanlığını dünyaya anlattı - Haberler
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