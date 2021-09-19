Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Liderler Zirvesi) Göçmenler konusunda tabii ki mesajımız olacak çünkü bunun en büyük yükünü, kahrını çeken biziz."
AA / Saniye Hülya Çorakçı Ertan - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Liderler Zirvesi) Göçmenler konusunda tabii ki mesajımız olacak çünkü bunun en büyük yükünü, kahrını çeken biziz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Liderler Zirvesi) Göçmenler konusunda tabii ki mesajımız olacak çünkü bunun en büyük yükünü, kahrını çeken biziz."
AA / Saniye Hülya Çorakçı Ertan - Son Dakika Haberleri
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