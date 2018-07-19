Son Dakika! CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan: Yeterli İmza Toplanırsa Kurultay İçin Gereğini Yaparız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "Kurultay talepleri var. Yeterli sayı bulunduğunda genel merkeze teslim edilir biz de gereğini yerine getiririz. Yeterli imza varsa getirsinler gereği hemen yapılacak" dedi.

"YETERLİ İMZA TOPLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIZ"

İşte Tuncay Özkan, "CHP'nin gündeminde kurultay talepleri var. CHP'de kurultay talepleri sayıların yarıştırılacağı,basın toplantılarıyla tabanımızın sürekli bununla meşgul edileceği bir noktaya getirilmemelidir. Bunun hukuki zemini bellidir. Tüzüğümüzde açıkça yazılı. Yeterli sayı bulunduğunda bu sayı genel merkeze teslim edilir biz de gereğini yerine getiririz.

"CHP'NİN İÇ SORUNLARINI TARTIŞMAK PARTİMİZE ZARAR VERMEKTEDİR"

Ülke sorunlarını tartışacağımız bir noktada her gün CHP'nin iç sorunlarını kamuoyunun gündeminde tutmak tartışmak partimize zarar vermektedir. Kurultay talep etmek her CHP'linin hakkıdır. Eğer bu konuda toplanmış yeter imza varsa buyursun genel merkeze teslim etsinler. Gereğini derhal yapacağız. Bizim en büyük vicdanımız kurultay vicdanımız.