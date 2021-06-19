Son dakika haber | Çatalca'da çikolata fabrikasında yangın (2)
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Son dakika haber | Çatalca'da çikolata fabrikasında yangın (2)

Son dakika haber | Çatalca'da çikolata fabrikasında yangın (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ÇATALCA'da çikolata ve ambalajlama yapan fabrikada yangın çıktı.

İstanbul DHA - ÇATALCA'da çikolata ve ambalajlama yapan fabrikada yangın çıktı.

Yangın saat 16.20'de Çatalca Şubası'da bulunan çikolata ve ambalajlama yapılan fabrikada yangın çıktı.

İşçi bulunmayan fabrikadaki yangın kısa sürede büyüdü. Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri buraya sevkedildi. İlk değerlendirme sonrası, yangının çikolata eritmekte kullanılan makineden çıkmış olabileceği belirtildi. Alev alev yanan fabrika drone tarafından havadan görüntülendi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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