Mobilya yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
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Mobilya yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

20.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:19

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya sevkiyatı için yükleme yapılan tırda çıkan yangın, söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya sevkiyatı için yükleme yapılan tırda çıkan yangın, söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi Sanayi Caddesi'nde, mobilya yüklenen 16 KJB 77 plakalı tırda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle tır ve kasasındaki mobilyalar, zarar gördü.

Mobilya yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
Mobilya yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
Mobilya yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
Mobilya yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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