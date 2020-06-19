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Son dakika... Brent petrolün varili 41,98 dolar

Son dakika ekonomi haberine göre Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 41,98 dolardan işlem görüyor.

Son dakika... Brent petrolün varili 41,98 dolar
19.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:36

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 41,98 dolardan işlem görüyor.

Dün 41,64 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,51 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,13 artışla 41,98 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,33 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dün Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) toplantısı düzenledi.

JMMC toplantısının ardından, mayıs ve haziran aylarında kotalarının üzerinde petrol üretimi yapan OPEC üyelerinden Irak ve Nijerya'nın temmuz, ağustos ve eylül aylarında üretimlerinden daha fazla kesinti yapmayı kabul ettikleri bildirildi.

Söz konusu OPEC üyelerinin ek petrol kesintisi yapacak olmasının küresel piyasadaki arz fazlasını düşürmekteki etkisine dikkati çeken uzmanlar, bunun fiyatları yukarı yönlü desteklediğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 42,03 ile 42,11 dolar aralığının direnç, 41,83 ile 41,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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