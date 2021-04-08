Son dakika: Bolu'da göç eden yüzlerce leylek bir arada görüntülendi
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Son dakika: Bolu'da göç eden yüzlerce leylek bir arada görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika: Bolu'da göç eden yüzlerce leylek bir arada görüntülendi

Son dakika haberler: Bolu'da göç eden yüzlerce leyleğin bir araya gelerek dairesel uçuşlar gerçekleştirmesi, o anlara tanık edenlere görsel şölen yaşattı.

Bolu'da göç eden yüzlerce leyleğin bir araya gelerek dairesel uçuşlar gerçekleştirmesi, o anlara tanık edenlere görsel şölen yaşattı.

Bolu'da, göçle birlikte yuvalarına dönen baharın müjdecisi yüzlerce leylek bir araya geldi. Bolu'da özellikle Nisan aylarında sayıları artan leylekler, Gölköy mevkiinde bir araya gelerek yuvalarına gitmeden önce dairesel uçuşlar gerçekleştirdi. Yüzlerce leyleğin gökyüzünde bir arada uçuşu görsel şölen oluşturdu. Yaklaşık 15 dakika boyunca birlikte uçan leylekler daha sonra birbirlerinden ayrılarak yuvalarına uçtu. - BOLU

Son dakika: Bolu'da göç eden yüzlerce leylek bir arada görüntülendi
Son dakika: Bolu'da göç eden yüzlerce leylek bir arada görüntülendi
Son dakika: Bolu'da göç eden yüzlerce leylek bir arada görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 15:15:27. #1.15#
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