Bitlis'teki helikopter kazasında yaralanan asker İstanbul'a getirildi

Bitlis'teki helikopter kazasında yaralanan asker İstanbul'a getirildi Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan bir yaralı asker tedavi edilmek üzere Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Bitlis'teki helikopter kazasında yaralanan asker İstanbul'a getirildi

İSTANBUL - Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan bir yaralı asker tedavi edilmek üzere Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne getirildi. Yaralı askerin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan, "Askerimizin, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olmakla beraber patlama yanığına bağlı yaralanmalarda olduğunu belirledik" dedi.

Bingöl'den, Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı. Bölgedeki hastanelere kaldırılarak ilk müdahaleleri tamamlanan yaralı askerlerden biri aile yakınlarının İstanbul'da olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın hava ambulans uçağıyla, tedavisi tamamlanmak üzere Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Dün 18.00 sıralarında hastaneye getirilen yaralı asker tedavi altına alındı.

"Patlama yanığına bağlı yaralanmalar söz konusu"

Yaralı askerin sağlık durumuna ilişkin son durumu aktaran Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, "Hepimizin bildiği gibi maalesef Bingöl'den hareket eden askeri helikopterimiz Tatvan'da kaza kırımı yaşadı. Bu olayda 11 askerimiz şehit oldu. 2 askerimizde yaralandı. Yaralı askerlerimizin tedavileri Bitlis Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Yaralı askerlerimizden birisinin evi ve ailesinin İstanbul'da olması nedeniyle tedaviye burada devam etmek istediği için Sağlık Bakanlığı'na ait helikopterle hastanemize sevk edildi. Hastamızın ilk muayenesini yaptık. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğunu tespit ettik. Aynı zamanda patlama yanığına bağlı yaralanmaları söz konusu. Bu noktada askerimiz tedavisi için çalışmalara başladık. Genel anlamda ise askerimizin sağlık durumu iyi. Umarım en kısa sürede kendisini tedavi ederek buradan şifa ile taburcu etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA